„So was geht nicht. Es leiden so viele Menschen an der Situation. Im Land geht‘s wirtschaftlich runter, und da sind dann Leute, die sich denken, ,was kratzt mich das‘.“ Die Frau aus Senden zeigt sich empört. Am Freitag war sie mit ihrem Wagen – Sohn auf dem Beifahrersitz – unterwegs nach Everswinkel, um etwas abzuholen, als sie nachmittags den Alverskirchener Golfclub Brückhausen passierte. Im Vorbeifahren nahm sie dort einen „regen Trainingsbetrieb“ und „etwa acht bis zehn Leute ohne Masken“ auf der Driving Range, dem Abschlag-Trainingsplatz, wahr. Die Frau, bildende Künstlerin, auch an Schulen tätig und seit Monaten durch Corona beruflich massiv eingeschränkt, war sauer. „Unverständlich“ und „unverschämt“. Was folgten waren ein Anruf bei der Polizei, eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter des Golfclubs und ein Brief ans Ordnungsamt der Gemeinde. Doch wie berechtigt ist ihre Kritik? Beim Ordnungsamt verweist man auf die laufende Prüfung und hält sich mit einer Bewertung zurück.