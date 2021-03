Live-Auftritte vor Publikum mit fesselnder Atmosphäre sind eben derzeit noch nicht machbar. Also geht‘s ins Netz.

Am Samstagabend startet das Kulturwochenende mit den Münsteraner „Zwillingen“ Gerd und Richi Bracht und deren Projekt „Die Jazzuniversität“. Swing, Blues, Dixieland und dazu spontane Improvisationen sorgen für reichlich Spaß. Das kostenlose Online-Streaming ist verfügbar von Samstag, 20 Uhr, bis Sonntag um Mitternacht.

Der Link:

https://youtu.be/ NW3999Prupo

Waldemar, Franz von Hahn und Johnny Mauser, sowie zahlreicheweitere Bewohner von Mullewapp sind die Hauptdarsteller in dem Puppenspiel „Freunde“, dem ganz besonderen Klassiker von Helme Heine. Das Figurentheater Hille Puppille lädt dazu am Sonntagvormittag ein. Das kostenlose Online-Streaming ist verfügbar verfügbar von Sonntag, 11 Uhr, bis Montag um Mitternacht.

Der Link:

https://youtu.be/ dOAGpzvcmZw

Literaturfreunde sind am Sonntagnachmittag eingeladen, es sich in einem Sessel bei einer Tasse Kaffee oder Tee gemütlich zu machen und Einblick in die Welt der Schriftstellerin Jane Austen (1775-1817) zu gewinnen, die ihre Werke in einer zeit verfasste, als die Schriftstellerei für Frauen noch als unschicklich galt. Etliche ihrer Romane wurden auch verfilmt. Marion und Markus von Hagen, zwei versierte Erzähler und Sprecher, werden live aus dem Kaminzimmer Leben und Werke der Autorin vorstellen. Das kostenlose Online-Streaming ist verfügbar am Sonntag ab 16 Uhr bis Mitternacht.

Der Link:

https://youtu.be/ egBm0z8kP9Y