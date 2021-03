Bereits vor rund einem Jahr berichteten die Westfälischen Nachrichten über den seit Jahren katastrophalen Radweg zwischen Alverskirchen und Wolbeck. Auf Initiative der CDU-Ortsunion und des Bürger-Teams Alverskirchen wurde seinerzeit ein Termin vor Ort mit den interessierten Gruppen durchgeführt und die Situation ausführlich erörtert.

Viele Telefonate, E-Mails, Schreiben und Termine später sieht die Situation deutlich besser aus, wie die CDU nun mitteilt. „Es kommt Bewegung in die Sache“, freut sich CDU-Ratsherr Andre Gerbermann. „Wir stehen ständig mit den zuständigen Akteuren seitens der Verwaltung im Kontakt und begleiten den gesamten Prozess eng“, ergänzt der Alverskirchener CDU-Vorsitzende Werner Lemberg . „Und jetzt erhalten wir mit dem Förderprogramm „Nahmobilität 2021“ einen zusätzlichen Schwung.“

Das NRW-Verkehrsministerium gebe 311 000 Euro in den Kreis. Hinzu kämen 2,34 Millionen Euro Finanzhilfen des Bundes. Dies ermögliche es, trotz der aufgrund Corona angespannten Finanzsituation, die notwendigen Schritte einzuleiten. Die Planungen seien seitens des Kreises fast abgeschlossen, im April beginnen die Grunderwerbsverhandlungen seitens des Kreises Warendorf.

„Wenn jetzt noch die Stadt Münster mitziehen würde, wäre die Sache perfekt. Aber vielleicht passiert dort ja noch was“, so Lemberg. Münster habe sich bislang noch etwas schwer getan. Immerhin solle eine Sanierung auf rund zwei Dritteln der Strecke noch in 2021 erfolgen. Eine weitere Baumaßnahme in Alverskirchen werde ebenfalls mit dem Fördergeld unterstützt: Entlang der K33 Richtung Sendenhorst in Höhe des Golfplatzes erfolge ein weiterer Lückenschluss des Rad- und Gehwegnetzes im Kreis.

Auch an anderer Stelle wird die Gemeinde besser an das regionale Netz angeschlossen. „Der Kreis Warendorf hat es geschafft, Fördermittel für eine im Ergebnis kostenneutrale Steigerung der S20-Taktung in die Region zu holen“, sagt der Everswinkeler CDU-Vertreter im Kreistag, David Schubert.

Insgesamt 38 zusätzliche Fahrten – vor allem auch am Wochenende – ermöglichten künftig eine noch schnellere Anbindung Münster-Everswinkel-Warendorf. Alverskirchener könnten die S20-Linie über die Radstation an der L793 nutzen. „Beide Maßnahmen sind ein großer Schritt in die richtige Richtung. Wir werden uns aber auch in Zukunft für eine bessere, nachhaltige und integrierte Vernetzung in der Region einsetzen“, betont Schubert mit Blick auf die Zukunft. „Aber, an dieser Stelle muss man auch etwas Wasser in den Wein kippen: Das Ganze muss dauerhaft finanzierbar bleiben!“