Ein Projekt unter dem Motto „Orgel for future“ läuft schon seit dem Jahr 2019 bei der Evangelischen Kirchengemeinde Everswinkel-Freckenhorst. Sieben Kinder und Jugendliche nehmen daran teil und werden im Orgelspiel unterrichtet. Die beiden Kirchenmusikerinnen Mechthild Scholz und Birgit Kreutz , haben diese Aufgabe übernommen. Im Rahmen dieses Projektes werden die Schülerinnen und Schüler soweit vorbereitet, dass sie im Anschluss in die D- oder C- Kirchenmusikerausbildung einsteigen können.

Es gibt Einzelunterricht, Ausflüge zum Kreiskantor und ins Orgelmuseum, sowie Gruppenstunden, in denen Musiktheorie, Liturgie und Orgelkunde unterrichtet werden. „Auf dieses Leuchtturm-Projekt in unserer Gemeinde sind wir besonders stolz“, bekennen die beiden Musikerinnen. „Wir haben uns deshalb für den Gemeindewettbewerb angemeldet, der von der evangelischen Kirchenzeitung ,chrismon‘ unter dem Motto ,Worauf wir stolz sind‘ ausgeschrieben wurde. Hier konnten kreative Projekte von Kirchengemeinden benannt und eingereicht werden. Dafür wurden Fördergelder in eine Höhe von 22 000 Euro ausgelobt.“

Seit Anfang des Monats und noch bis zum 23. März läuft die Abstimmung.

Und so funktioniert die Unterstützung für das Projekt: Gibt man in die Suchmaschine „chrismon Gemeinde 2021“ oder „chrismon Gemeinde Preis“ ein, kommt man auf die entsprechende Internetseite. Dort ist auch das Projekt der evangelischen Kirchengemeinde zu finden. Es kann täglich eine Stimme abgegeben werden.

„Sprechen Sie auch noch andere an. Wir freuen uns über ihre Unterstützung“, heißt es in der Pressemitteilung der Kirchengemeinde Ein kleiner Film über das Projekt wird im März auf der Internetseite www.ek-ef.de zu finden sein. Die Förderung durch die Stiftung des Kirchenkreises Münster für das Orgelprojekt läuft noch bis zum Dezember 2021.

„Mit einer ‚Finanzspritze‘ aus dem Wettbewerb könnte das Projekt vielleicht weiter gefördert werden“, wünschen sich alle Beteiligten.