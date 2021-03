Der erste erster Pop-up-Store in Everswinkel sucht engagierte Nutzerinnen und Nutzer: Wer mit seinen unternehmerischen, kreativen Ideen in den Startlöchern zur Selbstständigkeit steht oder mit seinem Unternehmen bisher ausschließlich online präsent ist, erhält ab diesem Jahr eine einmalige Gelegenheit: Die Gemeinde Everswinkel wird interessierte Nutzer ab April an der Vitusstraße mit einem Pop-up-Store in bester Lage fördern.

Pop-up-Store geht ab April an den Start

Pop-up zeichnet sich dadurch aus, dass die Nutzer das Ladenlokal für eine beliebige Zeitspanne anmieten können – sei es für lediglich einen Monat oder bis zu zwei Jahren. In der Regel stellen die Mietkosten für die Nutzer eines Ladenlokals nämlich eine große Hürde dar.

Beim Everswinkler Pop-up-Store ist dies anders – dank einer Förderung des Landes Nordrhein-Westfalen aus dem Sofortprogramm Innenstadt sowie einem Zuschuss der Gemeinde Everswinkel kann das Ladenlokal zu sehr günstigen Konditionen vermietet werden (bis zu 80 Prozent reduzierte Kaltmiete).

„Wir hoffen, dass wir dadurch unseren Ortskern stärken und beleben können und zugleich Menschen mit Ideen fördern können“, so Bürgermeister Sebastian Seidel, der voll des Lobes ist für Wirtschaftsförderin Pia Eggert und GEK-Manager Philipp Elsbernd .

Aber welche Nutzung kommt für den Store in Frage? Diese Frage lässt sich einfach beantworten – zunächst einmal sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Möchten Sie Ihre landwirtschaftlichen Erzeugnisse direkt vor Ort an Mann und Frau bringen und den Trend #supportyourlocal verkörpern?

Sind Sie Künstlerin oder Künstler und möchten Ihre Werke endlich der Öffentlichkeit präsentieren? Bieten Sie eine Dienstleistung an und möchten ausprobieren, wie es ist Kundinnen und Kunden in einem eigenen Geschäftsraum zu betreuen?

Der Pop-up-Store richtet sich an alle Interessierten, die im Zentrum von Everswinkel gerne den nächsten unternehmerischen, kreativen Schritt wagen wollen – ohne das Risiko einer langen und teuren Vertragsbindung.

Gemeinde sucht weitere Ladenlokale

Die Gemeinde sucht darüber hinaus weitere Ladenlokale in zentraler Lage, welche für neue Nutzungsformen zwischengemietet werden können.

Für nähere Informationen oder zur Beantwortung von Fragen zum Pop-up-Store oder weiteren nutzbaren Ladenlokalen in der Gemeinde können Interessierte sich gerne direkt an Pia Eggert (eggert@everswinkel.de, 0 25 82 / 8 87 03) und/oder Philipp Elsbernd (elsbernd@everswinkel.de, 0 25 82/ 8 88 09) von der Gemeindeverwaltung wenden.