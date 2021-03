Everswinkel wird zur Bühne und zur Filmkulisse: In den Osterferien ist erneut ein Filmworkshop geplant. Bereits zum fünften Mal wird eine Gruppe von Kindern- und Jugendlichen mit dem Filmteam um Carolin Wolff ein spannendes Drehbuch verfilmen. Eine spannende Geschichte mit vielen Actionelementen wird das Filmteam quer durch Everswinkel und mehrere Jahrhunderte mit Bezug zu sehr aktuellen Themen führen.

Anmeldung zum Filmworkshop ist noch möglich

Die Anmeldung zum Filmworkshop ist noch möglich. 16 Teilnehmer werden in acht Drehtagen in den Osterferien täglich von 9 bis 16 Uhr Filmszenen proben, Tänze einstudieren und Filmaufnahmen machen. Der Filmworkshop mit dem Titel „Gestern Heue Morgen“ für Kinder und Jugendliche von 9 bis 15 Jahren wird ermöglicht durch eine Partnerschaft zwischen der Volkshochschule Warendorf, dem Kulturkreis Everswinkel e.V. und dem Haus der Generationen. Der Filmworkshop wird als sogenannter „talentCAMPus Osterferien 2021“ im Rahmen des vom Bundesministerium für Forschung und Bildung geförderten Projektes „Kultur macht stark“ unter der Leitung von Carolin Wolff (Medien-Designerin) stattfinden. Das Projekt wird zu 100 Prozent vom Bundesministerium für Forschung und Bildung gefördert, wodurch die Teilnahme an den acht Workshoptagen für die Kinder und Jugendlichen kostenlos ist.

Anmeldung direkt bei der Workshopleitung unter carolin.wolff@see-mobile.com

Weitere Informationen zur Anmeldung finden sich online unter www.kulturkreis-everswinkel.de.

Der Workshop findet unter Einhaltung der Coronaschutzverordnung in den Osterferien täglich von 9 bis 16 Uhr vom 29. März (Montag) bis 9. April (Freitag) statt mit acht Workshoptagen außer an den Feiertagen. Das Mittagessen ist inklusive.