„Am Mittwoch und Donnerstag war unser langjähriger Schulleiter Martin Linnemannstöns endlich wieder in der Schule“, heißt es in einer Pressenotiz der Everswinkeler Grundschule. Doch Martin Linnemannstöns war nur aus einem Grund dort: Er wollte sich bei Kindern und Lehrkräften mit einem Au revoir verabschieden. Während seiner mehrmonatigen Krankschreibung ist er zu dem Endschluss gekommen, dass er nach fast zwölf Jahren an der Grundschule Everswinkel für sich neue berufliche Impulse setzen möchte.

Grundschule verliert ihr Gesicht der letzten Jahre

„Mit Martin Linnemannstöns verliert die Schule ihr Gesicht der letzten Jahre. Sowohl im Bereich der Unterrichtsentwicklung als auch in der gesamten pädagogischen Ausrichtung der Schule ist seine Handschrift ganz deutlich zu erkennen“, so schreibt Konrektor Christoph Seliger. Seine großartige Arbeit als Schulleiter in den letzten Jahren an der Grundschule sei auch mit dem super Ergebnis der Qualitätsanalyse für die Schule im Jahr 2018 in eindrucksvoller Weise bestätigt worden.

Konrektor Christoph Seliger (r.) verabschiedet Martin Linnemannstöns. Foto: Grundschule Everswinkel

So sei es nicht verwunderlich, dass bei vielen Beteiligten bei der Verabschiedung Tränen flossen. Trotz der Pandemie-Umstände konnte der ehemalige Schulleiter sowohl von den anwesenden Kindern und seinem Kollegium als auch von den weiteren Mitarbeitern der Grundschule durch ein großes Spalier mit Papierfliegern - in Anlehnung an den Film „Die Kinder des Monsieur Mathieu“ - coronakonform verabschiedet werden. „Wir verlieren einen großartigen Pädagogen, kompetenten Schulleiter und sympathischen Kollegen“, so Seliger.