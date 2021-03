„Die Sehnsucht nach dem Schwimmen ist sehr groß“, sagt Thomas Schwaack, Leiter der DLRG-Ortsgruppe Telgte, die auch für Everswinkel zuständig ist. Aktuell fänden aufgrund der Corona-Pandemie keine Kurse und kein Training statt. „Wir planen erst einmal zum 1. Mai den Start in die Freibadsaison“, sagt Schwaack. Sorge bereitet dem Schwimmtrainer, dass ein kompletter „Seepferdchen“-Jahrgang jetzt nicht ins Wasser konnte. Das bedeute, dass die einige der Fünf- und Sechsjährigen in der Gemeinde – Schwaack schätzt rund 20 Prozent – das Schwimmen nicht gelernt hätten, bevor sie in die Schule kämen.