Ihren Optimismus lässt sich die Zirkusfamilie Trumpf nicht nehmen. Seit eineinhalb Jahren sitzt die in Everswinkel im Gewerbegebiet fest, darf nicht auftreten und kann nicht weiterziehen. Eigentlich sollte Everswinkel Winterquartier im Jahr 2019/2020 werden. Doch dann kam das Coronavirus und beendete die Reise der Zirkusfamilie. 13 Personen, Ziegen, ein Lama, ein Esel und Ponys gehören dazu, für die nun Everswinkel eine neue, wenn auch unfreiwillige Heimat geworden ist. Glück gehabt „Wir haben Glück gehabt, dass wir in Everswinkel gestrandet sind“, sagt Silvano Trumpf. Einen ganz großen Dank sendet er an die Inhaber der Firma KTB Bettwaren, die ihnen gestattet, auf dem Grundstück zu bleiben. Ein festes Domizil hat der Zirkus nämlich nicht.