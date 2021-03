Everswinkel -

Mit Karneval war nicht viel in diesem Jahr. Die Pandemie hat die Närrinnen und Narren in die Knie gezwungen – auch die Everswinkeler Möhnen, die traditionell an Altweiber eigentlich das Rathaus stürmen. Aus dem Sturm wurde bekanntlich eine Flaute. Dafür gab‘s aber eine andere ertragreiche Idee.