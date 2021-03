Kultur-Hit auf dem platten Land

Die Macher der kulturellen Sause packen noch eine Schippe drauf. Selbst Entertainer Götz Alsmann gibt sich die Ehre auf den Schulze Wettendorfschen Wiesen. Vielfältigen Kulturgenuss unter freiem Himmel an vier Wochenenden auf rund 4 000 Quadratmetern Fläche versprechen die Organisatoren Thomas Deipenbrock, Silvia Weß sowie Stephanie und Henrik Schulze Wettendorf. Musik und Kabarett werden serviert, die Künstler zählen zur ersten Liga. Neben Alsmann werden unter anderem Jochen Malmsheimer, Storno, Lisa Feller und die 6-Zylinder mit ihren aktuellen Bühnen-Programmen in Wettendorf brillieren. Zu einem besonderen italienischen Abend mit klassischen Klängen werden Makiko Tanaka, Sopranistin aus Japan, und Sebastiano Lo Medico aus Italien beitragen. Ein Genuss mit berauschenden Stimmen und wohlklingenden Harmonien.

Leidenschaft zeigen auch andere Gäste. Die Kabarettisten Rüther, Funke und Philipzen – bekannt als „Storno“ – sind wahre Meister ihres Fachs und werden das gleich mit einer Doppel-Show am 15. August beweisen. Als westfälischer Eingeborener liefert Heinrich Schulte Brömmelkamp hinreißende Comedy und Kabarett vom Bauernhof. Lisa Feller hat als Schauspielerin und Komikerin schon etliche Bühnen erobert. Als Stand-Up-Comedian im „Quatsch Comedy Club, bei „Nightwash“ oder durch ihre Rolle in der Comedyserie Schillerstraße ist sie via Bildschirm bekannt geworden. So wortgewaltig und und mitreißend komisch wie Jochen Malmsheimer regt sich wohl kaum jemand über die Banalitäten des Alltags auf. Der in Essen geborene und auch durch Gastauftritte in der ZDF-Reihe „Neues aus der Anstalt“ bundesweit bekannte Kabarettist hat sich in die Herzen seiner Fans gespielt, geredet und geschrien.

Wohin die Reise mit dem Impro-Theater „Impro005“ zu Beginn der Kulturwiesen führen wird, ist offen. Improvisation eben. Auf jeden Fall aber hochgradig unterhaltsam, denn kein Impuls aus dem Publikum kann zu absurd genug sein, um ihn in Szene zu setzen.

Für die fünf Vokal-Humoristen der „6-Zylinder“ ist es fast ein Heimspiel, wenn sie sich singend über die Sitten und Gebräuche in ihrer geliebten westfälischen Heimat auslassen. Irisch folkige Klänge vom Duo „Glengar“, Rockiges von der Wolbecker Band „CherryT“, Schmissiges vom Spielmannszug Alverskirchen oder Bluesiges und zündende Retro-Klänge der Münsteraner „Bluesanovas“, die zum Live-Geheimtipp geworden sind und bereits eine CD-Produktion im legendären Sun Studio von Memphis in ihrer Vita stehen haben, runden den musikalischen Cocktail ab.

Jeweils 500 Besucher werden in den Genuss dieser Wochenend-Menüs kommen können. Das 2020 erstmalig durchgeführte Veranstaltungskonzept habe mit kooperativer Unterstützung der Gemeinde Everswinkel und des Kreises Warendorf weiter optimiert werden können, heißt es seitens der „Kulturwiesen Unternehmergesellschaft“. Schon bei der Premiere setzte man auf die Online-Personalisierung der Eintrittskarten; jetzt kommt der Nutzen der neuen Luca App hinzu. Am Freitag, den 2. April startet der Vorverkauf. Infos unter: