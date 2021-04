Zu einem Brand in einem Hauswirtschaftsraum rückte die Freiwillige Feuerwehr am Karfreitagabend um 21.40 Uhr aus. Die vier Bewohner des Einfamilienhauses an der Azaleenstraße wurden vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Nach ersten Ermittlungen geriet vermutlich aufgrund eines technischen Defektes ein Ladegerät in Brand, teilt die Polizei mit. Durch den Brand wurden das Ladegerät, die Arbeitsplatte und ein Verteilerkasten beschädigt, und der Hauswirtschaftsraum verrußte stark. Durch den Energieversorger wurde die Stromzufuhr abgeklemmt. Der entstandene Schaden wird auf etwa 10 000 Euro geschätzt.