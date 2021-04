Die Eröffnung der St. Magnus Kirche rückt immer näher. Aufgrund der Sanierung war die Kirche seit Januar 2020 geschlossen. In dieser Zeit konnten zahlreiche katholische Gottesdienste in der evangelischen Johannes-Kirche gefeiert werden In der vergangenen Woche wurde die letzte Heilige Messe am Pattkamp gefeiert.

Pfarrer Pawel Czarnecki bedankte sich bei Pfarrer Stefan Döhner für die Gastfreundschaft und überreichte im Namen der katholischen Kirchengemeinde eine Spende über 2000 Euro. „Sie haben uns für so lange Zeit Obdach gewährt. Das ist ein sichtbares Zeichen guter Ökumene“, so Pfarrer Czarnecki. Diesem Dank haben sich die Anwesenden mit einem kräftigen Applaus angeschlossen.