Sein erster Arbeitstag war der 1. April 1991. Für Heinz Tertilt war es ein neuer Berufsabschnitt. Beim damals noch recht jungen Golfclub Brückhausen e.V. in Alverskirchen startete der gebürtige Alverskirchener in seinen Tätigkeit als Greenkeeper. In den folgenden 30 Jahren hat sich sowohl beim Club in der Bauernschaft Holling als auch bei Tertilt einiges verändert.

Der junge Landwirt bildete sich zum Geprüften Greenkeeper weiter und wurde in den folgenden Jahrzehnten seiner Arbeit in allen Bereichen des Greenkeepings eingesetzt. „Da ein Golfplatz stetigen Veränderungen unterliegt, müssen Greenkeeper vielseitig und anpassungsfähig sein. Heinz Tertilt hat diese Vielseitigkeit und Anpassungsfähigkeit bewiesen“, würdigt der Golfclub die Tätigkeit des Jubilars.

Dessen Kompetenz war auch gefragt beim Bau der zweiten neun Löcher, der Einwachspflege der fertigen 18 Loch-Anlage und der darauffolgenden jahrzehntelangen Dauerpflege des Golfplatzes. Tertilt war und ist seit Jahrzehnten zudem auch für die Instandhaltung und -setzung des großen Maschinenparks des Clubs zuständig. „Mit seiner Hilfe reifte die Anlage des Golfclubs Brückhausen zum deutschen Spitzenplatz, die in den vergangenen Jahren Austragungsort von fünf Deutschen Meisterschaften war. Heinz Tertilt blieb in all den Jahren eine verlässliche Konstante im sechsköpfigen Brückhauser Greenkeeper-Team.“ Der Vorstand bedankte sich bei ihm für die Zusammenarbeit in den 30 Jahren. Club-Präsident Klaus Budde überreichte dem Jubilar als Anerkennung für seine treuen Dienste ein Präsent.