Everswinkel -

Vor den Osterfeiertagen hatte der Kulturkreis Everswinkel zur Teilnahme an einer Mitmach-Ausstellung zum Thema „Freunde“ aufgerufen. Eingeladen waren alle jungen und nicht mehr ganz so jungen Menschen in beiden Ortsteilen. Die Resonanz darauf war erfreulich. Derzeit sind alle Werke ausgestellt.