In seiner Predigt wünschte Pfarrer Stefan Döhner den jungen Leuten, dass ihr Leben als Christ von Mut, Glaube und Liebe geprägt werde. „Und falls einmal eins dieser drei Dinge bröckelt, dann könnt Ihr sicher sein: Wir sind für Euch da.“ Das Grußwort für das Presbyterium sprach Thomas Biene-Hornscheidt.

Auch dieser Gottesdienst fand in der Stiftskirche St. Bonifatius in Freckenhorst statt, weil dort – anders als in der Johannes-Kirche – die Corona-bedingten Abstands- und Hygieneregeln eingehalten werden konnten. Auf den Gemeindegesang musste verzichtet werden. Neben der Kirchenmusikerin Mechthild Scholz an der Orgel setzte das „Blechbläserensemble Johannes“ die festlich musikalischen Akzente.