Die Auseinandersetzung um das wahre Ergebnis der Kommunalwahl vom 13. September des vergangenen Jahres zieht sich nun seit sieben Monaten hin. Waren es anfänglich die FDP, die Grünen und drei Einzelpersonen, die gegen das Auszählungsergebnis Einspruch erhoben und letztendlich eine Nachzählung der Wahlzettel über das Gremium des Wahlprüfungsausschusses erwirkten, blieben nach jener neuen Stimmenzählung am 5. Februar nur noch Hendrik Sikma und Dr. Brigitte Nijs als öffentlich in Erscheinung tretende Mahner übrig. Das Paar übte öffentlich harsche Kritik an Unregelmäßigkeiten bei der Wahl, an den Auszählungen, an Bürgermeister Seidel und Wahlleiter Reher, an der Besetzung und Entscheidung des Wahlprüfungsausschusses, sprach von Wahlfälschung, forderte eine Neuwahl und erstattete schließlich Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft Münster. WN-Redakteur Klaus Meyer sprach mit Hendrik Sikma – bei der Wahl selbst Einzelbewerber fürs Bürgermeisteramt – über die Gründe und die Motivation zu seinem, einem Feldzug gleichenden Vorgehen. In einem weiteren, folgenden Interview werden Bürgermeister Sebastian Seidel und Wahlleiter Norbert Reher Fragen zu dem Thema beantworten. Woher kommt die Energie, diese Wahlgeschichte auch nach der Nachzählung vehemnt weiterzuverfolgen - was ist der Antrieb? Sikma: Wir sind der Überzeugung, dass die Rats- und Bürgermeisterwahl gefälscht waren. Zuerst gab es sechs bis neun Stimmen mehr als Wähler, die in den Wahlniederschriften zu finden waren.