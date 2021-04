Die öffentliche harsche Kritik von Sikma und Nijs an Unregelmäßigkeiten bei der Wahl und am Verhalten der Everswinkeler Verwaltungsspitze mündete letztendlich in einer Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft Münster. Nach dem Interview mit Hendrik Sikma sprach WN-Redakteur Klaus Meyer auch mit Bürgermeister Sebastian Seidel und Wahlleiter Norbert Reher über den Versuch, eine Wahl zu kippen. Dabei blieben allerdings auch Fragen offen. Herr Sikma – selbst Kandidat fürs Bürgermeisteramt bei der Kommunalwahl – spricht seit Monaten zunächst von Auszählungsfehlern, dann von Wahlfälschung. Wie empfinden Sie diese Vorwürfe? Seidel: Es gibt natürlich Themen, die bei mir mehr Begeisterung auslösen. Weitere Gedanken dazu behalte ich aber lieber für mich.