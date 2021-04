„So können wir Infektionsketten verhindern, Gesundheit schützen und letztlich Betriebsschließungen vermeiden“, begründete Bundesarbeitsminister Hubertus Heil den Schritt zur Testpflicht am Arbeitsplatz. Für ein großes Unternehmen wie das Deutsche Milchkontor ist das eine echte Aufgabe. Immerhin 7500 Mitarbeiter sind es an den mehr als 20 Unternehmens-Standorten. In Everswinkel sind es immerhin noch 350, von denen rund ein Drittel in der Verwaltung beschäftigt ist und nach Möglichkeit im Home-Office arbeitet. Um die Beschaffung der Schnelltests kümmert sich die Unternehmenszentrale, Führungskräfte und Fachpersonal übernehmen die Verteilung an den Standorten. „Die freiwillige Selbsttestung wird je Standort unter Berücksichtigung der individuellen Gegebenheiten vor Ort organisiert. Jeder Standort stellt dafür unter Einhaltung der Hygieneregeln Räumlichkeiten zur Verfügung, in denen die Tests durchgeführt werden können. Die Selbsttestung kann aber auch an einem anderen Ort, etwa zu Hause durchgeführt werden“, erläutert Oliver Bartelt als Global Head of Corporate Communications des DMK gegenüber den WN.