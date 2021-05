Am vergangenen Donnerstag trafen sich die Mitglieder des Korps der ehemaligen Könige, um den traditionellen Maibaum auf dem Magnusplatz aufzustellen – leider auch in diesem Jahr wieder nur im kleinen Kreis und unter Einhaltung der aktuellen Corona-Schutzmaßnahmen.

Die beiden neuen Regenbogen-Schilder, die im vergangenen Jahr angefertigt und erstmals aufgehangen wurden, zieren erneut den Maibaum. Jetzt heißt es „Daumen drücken“, dass im nächsten Jahr die Veranstaltungen des BSHV wieder in gewohnter Form und hoffentlich ohne Einschränkungen stattfinden können, hofft man beim Verein. Denn: „2022 ist ein besonderes Jahr in der Vereinsgeschichte des Bürgerschützen- und Heimatvereins Everswinkel, da wir gemeinsam das 100-jährige Vereinsjubiläum feiern möchten, so Vereinsvorsitzender Berthold Buntenkötter.