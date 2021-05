Die Kurse wie zum Beispiel Rückengymnastik, Yoga, Pilates, Body Workout stoßen auf rege Resonanz, und der Sportverein zeigt sich froh, in diesen besonderen Zeiten ein aktives Sportprogramm anbieten zu können und über online-motivierte Trainer zu verfügen.

Um neuen Schwung in die Online-Kurse zu bringen, hat die Abteilung Gesundheit und Fitness die ganz neu angeschafften Fitness-Trampoline für „Jumping“ Kurse an interessierte Mitglieder ausgeliehen. Für erst einmal vier Wochen können sich Interessierte ein Fitness Trampolin mieten. Der Verein bietet einen Bring- und Abholservice an, so dass jeder sein Sportgerät nach Hause geliefert bekommt. Der erste Kursus, geleitet von Linda Schulte, ist bereits gestartet. Der zweite Block wird im Juni beginnen. Interessierte können sich in der Geschäftsstelle der DJK RWA unter 6 57 20 melden. Voraussetzung für die Teilnahme am Online-Kursus ist die Mitgliedschaft im Sportverein.

Der Verein weist darauf hin, dass bei dem aktuellen Online-Angebot von etwa zehn Kursusstunden pro Woche eine Mitgliedschaft bei der DJK Rot-Weiß Alverskirchen auch unter Corona-bedingtem Sportlockdown lohnenswert ist. In der Hoffnung auf einen baldigen Wiedereinstieg in den Gruppen-Sport bleibt die Möglichkeit zum Online-sporteln erst einmal bestehen, teilt der Verein mit.