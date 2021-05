Tempo 100 komplett abschaffen

Die Kreisstraße 3 zwischen Everswinkel und Alverskirchen hat zweifelsohne eine gute Ausbauqualität. Nur eine leichte Kurve auf dem Streckenabschnitt und eine intakte Asphaltdecke ermöglichen fast ein Fahren wie auf Schienen. Und bisweilen auch ein schnelles Fahren. Denn: Zwischen den Tempo-Beschränkungen an den Ortsrändern von Everswinkel und Alverskirchen existiert noch ein – überschaubares – Streckenstück, auf dem bis Tempo 100 beschleunigt werden darf. Manchem Autofahrer misslingt dabei, die galoppierenden Pferde unter der Motorhaube wieder rechtzeitig zu zügeln. Die Everswinkeler CDU sieht durchaus Handlungsbedarf.

In der jüngsten Planungsausschusssitzung stellte CDU-Fraktionschef Dirk Folker den Antrag, die Geschwindigkeit zwischen den beiden Ortsteilen durchgängig zu reduzieren. Tempo 70 gelte schon vom Ortsausgang Everswinkel bis zur Abfahrt Waldorfschule/Sportpark Wester und dann vor wieder vor Alverskirchen. „Man muss sich auf dem Zwischenstück schon arg anstrengen, um auf 100 Kilometer pro Stunde zu kommen.“ Nun gibt es aber auch in der Vitus-Gemeinde genügend Fahrzeuge, die das spielend schaffen. Die CDU, die zunächst eine Reduzierung auf Tempo 80 anregte und dann auf einheitliche 70 umschwenkte, hat aber auch die landwirtschaftlichen Nutzfahrzeuge im Blick, die häufig diese Straße befahren. Zudem sei es für die Bewohner des in der Kurve liegenden Hofes Kuhlmann „sehr gefährlich“, die Straße zu überqueren, um auf den Fuß- und Radweg zu gelangen, wenn dort mit 100 Kilometern pro Stunde gefahren werden dürfe.

„Wir Grüne begrüßen den Antrag natürlich“, sah Ortssprecherin Marion Schniggendiller in dem Vorstoß durchaus einen Sinn. Andererseits, so gab sie zu bedenken, seien schon frühere Anträge auf Geschwindigkeitsreduzierungen an diesem K3-Abschnitt vom Kreis unter Hinweis auf eine unauffällige Unfalllage mit einem negativen Bescheid beantwortet worden. So etwa in den Jahren 2006 und 2014. FDP und SPD machten darauf aufmerksam, dass es sinnvoll sei, den Schilderwald etwas zu „entforsten“. Letztendlich votierten die Mitglieder des Planungs-, Umwelt- und Klimaausschusses einstimmig dafür, einen neuen Vorstoß in Richtung des Kreises zu unternehmen, um die Regelgeschwindigkeit an dieser Straße zwischen den beiden Ortsteilen durchgängig zu reduzieren.