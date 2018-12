Ein Ladenbesitzer in Beckum verfolgte am Samstag einen Mann, der zuvor versucht hatte, im Geschäft Ware zu stehlen. Der 38-jährige Ladenbesitzer hatte den Tatverdächtigen zunächst angesprochen. Dieser war daraufhin das Diebesgut weg und flüchtete. Der Beckumer folgte dem 56-Jährigen und konnte ihn festhalten. Dann biss ihm der Tatverdächtige in die Hand und konnte erneut fliehen. Hinzugerufene Polizisten stellten den 56-Jährigen sowie weitere drei Personen. Bei ihnen fanden die Beamten weitere Bekleidungsgegenstände, die offensichtlich aus Diebstählen stammten. Die Polizisten überprüften die Beteiligten und leiteten gegen sie Ermittlungsverfahren ein.