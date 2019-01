In der Mehrzahl der Fälle blieb es bei Blechschäden. Bei vier Unfällen verletzten sich die Insassen leicht. Die L 811 in Höhe Alverskirchen (Püning) wurde für etwa 30 Minuten gesperrt, nachdem ein Pkw-Fahrer mit seinem Auto in den Straßengraben rutschte. In Ostenfelde (Höhe Zum Hohen Kreuz) rutschte ebenfalls ein Taxibus in den Graben, in dem sich Schüler befanden. Der 50-jährige Fahrer sowie ein Schüler verletzten sich leicht. Rettungskräfte brachten die beiden zur ärztlichen Behandlung und die übrigen vier Kinder zur Kontrolle in ein Krankenhaus. Bei den Unfällen entstand ein geschätzter Sachschaden von rund 60 000 Euro.