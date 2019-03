Das nennt man Auffahr-Unfall – im wahrsten Sinn des Wortes: Mit dem Schrecken davon kam eine 77-jährige BMW-Fahrerin, die am Freitagmorgen auf dem Parkplatz vor dem Kreishaus in Warendorf einen Unfall verursachte, in den fünf Fahrzeuge verwickelt waren.

Von Beate Kopmann