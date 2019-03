Gegen 7.30 Uhr am Freitagmorgen sprang ein großer weißer Hund (Risthöhe 80 Zentimeter) einen 64-jährigen Fahrradfahrer im Bereich der Straße Am Kollenbach in Beckum an. Der Mann stürzte und verletzte sich dabei leicht. Am Fahrrad entstand ein Sachschaden.

Die Polizei sucht jetzt den Halter des Hundes und Zeugen, die Angaben zu dem Eigentümer des Tieres machen können. Die Polizei in Beckum ist unter der 02521/911-0 oder per Mail poststelle.warendorf@polizei.nrw.de zu erreichen.