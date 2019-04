Bürgerinitiative Gegenwind will Bau weiterer Anlagen in Vellern stoppen

Der Projektentwickler „Bremer Energie Kontor AG“ will in Vellern sechs bestehende 100 Meter hohe Windkraftanlagen durch zwei neue 240 Meter hohe Anlagen ersetzen. Ferner sollen durch den Projektentwickler „BayWa Wind GmbH“ rechts und links der Autobahn 2 vier neue 200 Meter hohe Windräder errichtet werden. Die Windräder werden im Dorf von jeder Stelle zu sehen sein. Zum Teil ist nur ein Abstand von 500 Metern zur Wohnbebauung gegeben. Die Bürgerinitiative „Gegenwind“ fordert einen Mindestabstand von 1,5 Kilometern. In Bayern, wo das Unternehmen „BayWa Wind GmbH“ ansässig ist, gilt seit 2014 ein Mindestabstand vom Zehnfachen der Höhe von Windrädern zu Wohngebäuden in Gebieten mit Bebauungsplänen, also zum Beispiel 2000 Meter bei 200 Meter hohen Anlagen. Das hatte zur Folge, dass sich die Projektentwickler neue Standorte suchten. Lagen im Jahr 2013 noch 400 Bauanträge für Windkraftanlagen in Bayern vor, so wurden nach Inkrafttreten des Gesetzes 2014 nur noch vier Anträge eingereicht.