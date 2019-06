Vorausgegangen war ein Handgemenge, das sich am Samstag gegen 19 Uhr auf der Ratsstiege in Oelde ereignete. Rettungskräfte brachten die Verletzten in ein Krankenhaus. Die Polizisten brachten den Täter ihn in das Zentralgewahrsam nach Ahlen. Sie ordneten bei dem 18-Jährigen eine Blutentnahme an und leiteten ein Strafverfahren gegen ihn ein.