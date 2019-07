Wie die Polizei berichtet, brach das Feuer am Montag gegen 16.45 Uhr an der Bornefelder Straße in Wadersloh aus. Bei Eintreffen der Feuerwehr stand der Großteil einer Scheune bereits in Flammen, die Rauchsäule war schon von weitem zu sehen.

Mehr als 100 Feuerwehrleute waren im Einsatz und verhinderten, dass das Feuer auf das Hauptgebäude des Hofs übergriff. Nach etwa eineinhalb Stunden war der Brand gelöscht. Eine Brandwache blieb bis in die Morgenstunden vor Ort, um aufflammende Glutnester abzulöschen. Menschen oder Tiere wurden nicht verletzt.

„Erheblicher” Sachschaden

Die Höhe des Sachschadens kann noch nicht genauer beziffert werden, sie ist nach Polizeiangaben aber „erheblich”. So diente die Scheune unter anderem als Abstellort für acht Oldtimer, die von dem Feuer zerstört wurden. Auch eine angrenzende Reithalle wurde beschädigt.

Scheunenbrand in Wadersloh 1/7 Bei einem Scheunenbrand in Wadersloh ist immenser Schaden entstanden. Foto: Freiwillige Feuerwehr Wadersloh

Die Rauchsäule war am Montagnachmittag schon aus der Ferne zu sehen. Foto: Freiwillige Feuerwehr Wadersloh

Die Feuerwehr in Wadersloh bekam Unterstützung aus den umliegenden Orten, etwa aus Ahlen, Lippstadt und Beckum. Foto: Freiwillige Feuerwehr Wadersloh

Ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Gebäude konnte die Feuerwehr verhindern. Foto: Freiwillige Feuerwehr Wadersloh

Das Landesamt für Natur-, Umwelt- und Verbraucherschutz nahm Emissionsmessungen vor. Foto: Freiwillige Feuerwehr Wadersloh

Der angerichtete Schaden ist erheblich. Foto: Freiwillige Feuerwehr Wadersloh

Maschinen und alte Autos, die in der Scheune abgestellt waren, wurden durch den Brand zerstört. Foto: Freiwillige Feuerwehr Wadersloh

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an.