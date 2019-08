Das Risko war seinerzeit zu groß, die empfindlichen Instrumente der Nässe und dem Wind auszusetzen. Nun gelang es dem Kulturgut Haus Nottbeck in Kooperation mit dem Forum Oelde ein Ersatzkonzert zu organisieren und zwar in der Aula des Thomas Morus Gymnasiums.

Am 15. September um 17 Uhr ist es soweit. Die Organisatoren hatten alle Hebel in Bewegung gesetzt, um den Auftritt der mit dem WDR-Jazzpreis ausgezeichneten Formation nachzuholen. In der Aula des Oelder Gymnasiums erwartet die Besucher jedoch nicht nur das ausgebliebene Set, man darf sich gleich auf ein vollwertiges Konzert freuen. Besitzer nachzuweisender Sommernachttickets können das Konzert kostenfrei besuchen, indem sie sich bis zum 6. September beim Museum für Westfälische Literatur anmelden ( ✆ 0 25 29/94 55 90). Reguläre Tickets sind über das Forum Oelde oder online unter www.reservix.de erhältlich.

Damit sich das mehr als 30 Mitglieder zählende Jugendensemble Mitte September auf der Aula des Gymnasiums einfinden kann, mussten einige koordinatorische Hürden genommen werden. Grund genug, angesichts solchen Aufwands gleich ein vollwertiges Konzert auf die Beine zu stellen und die für die Sommernacht einstudierten Stücke mit italienischer Thematik um Klassiker aus dem Band-Repertoire zu erweitern: vom klassischen Big-Band-Sound der 1950er-Jahre über lateinamerikanische Rhythmen bis hin zu feinfühligen Balladen ist nahezu alles dabei. „UniJAZZity“ steht für varianten- und temporeichen Jazz quer durch die verschiedenen Jazzstile und Epochen und hat sich in der Musikszene einen ausgezeichneten Namen erarbeitet, der weit über die westfälischen Grenzen hinausstrahlt. Mit dem WDR Jazzpreis 2016 erhielt das Orchester einen der begehrtesten Musikpreise in NRW. Geleitet wird es seit seinen Anfängen von Jazztrompeter Christian Kappe.

Karten: 10 Euro/ 8 Euro über www.reservix.de; Infos: FORUM Oelde: 02522/72800