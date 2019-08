Ideen für die Zukunft gefragt

Kreis Warendorf -

Die Sozialdemokraten im Kreis suchen Kontakt auch mit Gruppen und Institutionen, die ihnen nicht unbedingt nahestehen. Am Mittwochabend fand in Beckum ein Austausch unter dem Motto „Zusammen. Zuhause. Zukunft.“ statt, bei dem drei Referenten über bestimmte Themen sprachen. Hierzu begrüßte der SPD-Kreisvorsitzende Bernhard Daldrup (MdB) den Hauptgeschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Steinfurt-Warendorf, Frank Tischner, Heinz-Josef Heuckmann vom Fachdienst Umwelt und Grünes in Beckum sowie Gunnar Krampe vom SPNV Münsterland.