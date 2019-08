Der glückliche Weg ist das Ziel

Doch mit einem gut gelaunten Schulterzucken schüttelt der umtriebige Friseur, dem der Auftritt in der Fernsehsendung „Die Höhle der Löwen“ im vergangen Jahr auch bundesweit zu Bekanntheit verhalf, den Gedanken an die eher seltene Fehleinschätzung ab. Was die Wünsche seiner Kunden angeht, kann er sich meist gut auf sein Gefühl verlassen.

„Friseure mögen Menschen!“, hält der Unternehmer beim Gespräch in der freundlichen Sitzecke mitten im Salon wie eine in Stein gemeißelte Wahrheit fest. Für ihn jedenfalls gilt das, und es klingt keinesfalls abgedroschen, wenn er sagt, sein Antrieb sei, nicht nur Kunden glücklicher zu machen, sondern auch Friseuren mehr Spaß bei der Arbeit zu verschaffen. Empathie und Gefühl sind Worte, die bei ihm auffällig häufig fallen.

Sein Unternehmenstraum hat sich bislang in drei Schritten entfaltet, erzählt er: „Erst Reisen, dann Haareschneiden und jetzt das neue Businessmodell.“ Die Ausbildung zum Friseur begann er nur, weil sie ihn weit von seiner Heimatstadt wegführte. „Ich bin Friseur geworden, um zu reisen“, formuliert er bewusst den scheinbaren Widerspruch. Dass ihn die Leidenschaft fürs Haar dann gleich am ersten Tag erwischte, überrascht ihn immer noch. Doch auch die Reiselust blieb.

Bei Größen der Branche in London und Hamburg hat sich Brormann den Wind um die Nase wehen lassen, nur um seinen ersten eigenen Salon 1995 daheim in Oelde zu gründen. „Es war dieses Nestgefühl, das mir behagte für die ersten Schritte“, sagt er nachdenklich – allerdings nicht das gemachte Nest des elterlichen Salons. Es musste etwas Eigenes, Besonderes sein: „Ich hatte den ersten Feng Shui Salon in Deutschland.“

An die Wünsche der Herren hat Friseur Frank Bormann in seinem Salon mit einem rustikal eingerichteten Barber Shop gedacht. Barbier Max Meintrup bedient hier mit dem Kalligrafen. Foto: Ulrike von Brevern

100 Salons zu gründen nahm er sich vor. Zehn Jahre später waren es sieben, und es war anstrengend. „Bei mir gibt es kein Ziel, nur einen Weg“, erklärt Brormann die Abkehr von der Salon-Idee. Mit seiner Erfindung, dem „Calligraphy Cut“, sah er einen neuen Weg, der seiner Leidenschaft zu Haar und Mensch noch besser diente. Das eigens ausgetüftelte Friseurwerkzeug führe zu einem einzigartigen Haarschneideerlebnis, schwärmt der Erfinder – für Kunden wie Friseur.

Noch einmal gut zehn Jahre später ließ sein spektakulärer Fernsehauftritt die Nachfrage nach dem Gerät noch einmal in die Höhe schnellen. Ein willkommener Effekt. „Aber jetzt geht es ja noch viel weiter“, sprudelt der Friseur voll Vorfreude heraus. Abo statt Kauf heißt das neue langfristige Businessmodell, das er ohne Investoren gar nicht habe realisieren können.

Warum er damals nicht einfach dabei belassen hat, dem Weg des Vater zu folgen? Brormann braucht nicht eine Sekunde zu überlegen: „Weil ich es anders kann!“ Und: „Ich kann mit meinem Traum andere anstecken.“