Kreis Warendorf -

In der Nacht zu Freitag, 22. März, kam es zu einem Einbruchsdiebstahl in Oelde. Dabei wurde eine EC-Karte gestohlen. Mit dieser Karte kam es in der Folgezeit an verschiedenen Geldautomaten im Bereich Beckum, Ahlen, Wadersloh, Hamm und Lippstadt zu unerlaubten Geldabhebungen.