Mit der Bitte um Mithilfe bei der Suche nach einem vermissten Mann hat sich die Polizei im Kreis Warendorf am Donnerstagabend an die Bevölkerung gewandt. Gesucht wird ein 79-Jähriger aus Ennigerloh. „Der Mann ist auf Medikamente angewiesen”, teilte die Polizei mit. Hinweise auf den Aufenthaltsort sollen an die Polizeiwache in Oelde unter der Rufnummer 02522-9150 gegeben werden.

Das Lichtbild zeigt den vermissten Mann. Den abgebildeten Strohut dürfte er nach derzeitigen Erkenntnissen nicht tragen. Auch die Armschlinge ist nicht aktuell. Foto: Polizei Warendorf

Die vermisste Person wird von der Polizei wie folgt beschrieben: „Der Senior ist ca. 165 cm groß und hat graue Haare (Halbglatze) keine Brille, kein Bart, unsicherer Gang (wird als ‚krumm’ beschrieben), normale Statur, evtl. hat er kleinere Verletzungen im Gesicht.”