Zoll konfisziert Zigaretten auf Hof im Kreis Warendorf

Wie der Zoll in Essen mitteilt, wurden bereits am 11. und 12. September Wohnungen, Garagen und Kleingärten in mehreren Orten durchsucht. Fahnder aus Münster stellten dabei 1,4 Kilogramm Amphetamin, ein halbes Kilogramm Marihuana, eine kleine Menge Kokain, über 8500 Euro Bargeld, fast 270.000 Zigaretten und 14 illegal besessene Schusswaffen sicher. Vier Personen wurden vorläufig festgenommen.

Seit November letzten Jahres ermittelten die Zollfahnder im Auftrag der Staatsanwaltschaft Bochum gegen ein deutsch-polnisches Duo aus Datteln wegen des Verdachtes der gewerbsmäßigen Steuerhehlerei. Die beiden 63 und 64 Jahre alten Hauptverdächtigen sollen in bis zu 20 Lieferungen insgesamt über fünf Millionen unversteuerte Zigaretten erhalten und an diverse Abnehmer weiterverkauft haben.

Der 63-jährige Beschuldigte war bereits wegen eines gleichartigen Deliktes einschlägig in Erscheinung getreten, heißt es in einer Mitteilung des Zolls. Der vorläufige Steuerschaden belaufe sich auf fast 900.000 Euro.

Kontrolle auf Hof im Kreis Warendorf

Auf dem Hof eines 57-jährigen Verdächtigen im Kreis Warendorf - genauere Angaben machen die Ermittler nicht - stellten die Fahnder rund 20.000 unversteuerte Zigaretten sicher. Sie zogen „aufgrund der vorgefundenen Umstände im Tierbestand” auch das Veterinäramt des Kreises Warendorf, berichtet der Zoll. Es ordnete aufgrund hygiene- und tierschutzrechtlicher Bestimmungen als Sofortmaßnahme die Reinigung der Stallungen und eine Nachkontrolle sowie weitere Maßnahmen an. Der Verdächtige blieb auf freiem Fuß.

Drogen, Waffen, Bargeld

Bei den Hauptbeschuldigten wurden unter anderem 140.000 unversteuerte Zigaretten sichergestellt. Bei einem 46-jährigen Beschuldigten aus Hamm stellten die Zöllner neben unversteuerten Zigaretten fast zwei Kilogramm Drogen (Straßenverkaufswert ca. 19.000 Euro) sowie über 8500 Euro Bargeld sicher. Auch bei einem 50 Jahre alten Beschuldigten im Landkreis Osnabrück fanden die Fahnder Drogen und unversteuerte Zigaretten.

In einer Wohnung in Hamm fand der Zoo unter anderem 1,2 kg Amphetamin. Foto: ZFA Essen

Darüber hinaus fanden die Zöllner in der Wohnung im Landkreis Osnabrück insgesamt 14 Schusswaffen sowie diverse Waffenteile. Bei den Waffen handelte es sich zwar um sogenannte PTB-Waffen, also erlaubnisfreie Schreckschusswaffen mit einem Prüfsiegel der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt, jedoch bestand für den Beschuldigten wegen eines früheren Verstoßes gegen das Waffengesetz ein Besitzverbot auch für diese Waffen. Die vier Männer wurden alle vorläufig festgenommen und anschließend wieder auf freien Fuß gesetzt.

In einer Wohnung im Landkreis Osnabrück stellten Zollfahnder insgesamt 14 Schusswaffen sowie diverse Waffenteile sicher. Foto: ZFA Essen

Bei sieben weiteren Tatverdächtigen wurden insgesamt fast 77.000 unversteuerter Zigaretten sowie Mobiltelefone sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen führt das Zollfahndungsamt Essen im Auftrag der Staatsanwaltschaften Bochum und Dortmund.