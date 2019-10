„Unsere Planung ist städte- und gemeindefreundlich“, betonte Gericke . Unter anderem zeige sich dies darin, dass der Kreis 4,1 Millionen Euro aus seiner Ausgleichsrücklage einplant, um den Haushalt auszugleichen. Sonst hätte sich der Kreis das Geld von den Städten und Gemeinden holen müssen.

Aber auch der weitere Abbau von 1,5 Millionen Euro Schulden (auf dann insgesamt 11,5 Millionen Euro) sowie die Erhöhung des Pensionsfonds um drei Millionen Euro seien richtige Weichenstellungen.

Kräftig investieren will der Kreis in seine Infrastruktur. Die mit Abstand größte Investition ist dabei der Ausbau eines flächendeckenden Glasfasernetzes. Zur Gesamtsumme von 160 Millionen Euro steuert der Kreis einen Eigenanteil von 16 Millionen bei (weiterer Bericht auf dieser Seite).

Außerdem fließen 25,3 Millionen Euro in den Bereich „Bau-Steine-Erden“. So stehen 7,9 Millionen Euro für den Straßen- und Radwegebau zur Verfügung. Weitere 1,1 Millionen sind für Kauf und Umbau der Förderschule in Beckum eingeplant. Für die Erweiterung des Berufskollegs in Warendorf stehen 3,5 Millionen Euro zur Verfügung.

Anfang nächsten Jahres beginnt auch der Umbau des Museums Abtei Liesborn. Unter anderem soll es hier einen Besucherraum zur Erinnerung an Augustin Wibbelt geben. Der Kreis hat die Rechte am literarischen Nachlass von Wibbelt.

Zu den Schwerpunkten im Kreishaushalt zählt ferner der Klimaschutz. „Gefragt sind weder Klimapolizei noch Verbotspolitik, sondern gute Angebote“, unterstrich Gericke. Dazu zählte er die Reaktivierung der WLE. Und kündigte an, dass die Personenzüge nicht nur zwischen Münster und Sendenhorst fahren sollen, sondern zu einem späteren Zeitpunkt auch bis Neubeckum oder weiter. „Und es ist auch nicht schlimm, wenn wir mit einer Diesel-Lok starten. Das ist immer noch besser als viele Autos auf der Straße.“

Auch innovative Nahverkehrskonzepte mit autonomen Fahren will der Kreis voranbringen. Derzeit sei man mit dem Hersteller des „E-Movers“, einem Elektro-Kleinbus, in Gesprächen. Dieser wurde an der RWTH Aachen entwickelt. „Wir wollen ein Exemplar mieten. Zusammen mit RVM prüfen wir derzeit mögliche Einsatzstrecken wie Anbindung von Bahnhöfen, Kliniken oder Gewerbegebieten.“