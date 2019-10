Beckum -

Die Polizei hofft auf Hinweise zu einem toten Mann in Beckum. Am Freitag, 11. Oktober, fanden Zeugen gegen 11.10 Uhr einen unbekannten Mann, der auf dem Gehweg des Konrad-Adenauer-Rings, Höhe Schlachthof in Beckum lag. Bislang ist die Identität des Toten nicht geklärt.