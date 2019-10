Witterungsbedingte Einsätze hielten Polizei und Feuerwehr am Freitag von 13.15 bis 14.20 Uhr in Atem. Bei der Polizei wurden in gut 60 Minuten 18 Notrufe registriert. Zahlreiche Bäume waren auf Straßen, Fahrzeuge und Wohngebäude gestürzt. Glücklicherweise wurde kein Mensch verletzt. Die Sachschäden, die sich zur Zeit nicht näher beziffern lassen, sind jedoch nicht unerheblich. Die Einsätze erstreckten sich auf den gesamten Kreis, wobei schwerpunktmäßig Telgte und Ahlen betroffen waren. In Telgte wurden unter anderem drei Fahrzeuge auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes durch umherfliegende Einkaufsrollis beschädigt.