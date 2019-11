Genießen, entdecken, kaufen

Blieb der große Zeiger bei den ersten beiden Versuchen doch jeweils auf der Höchstpunktzahl stehen. Und so durfte er sich auch über einen schönen Preis freuen, den er als Erinnerung an den Adventsbasar der Freckenhorster Werkstätten mit nach Hause nehmen durfte. Mehrere Tausend Besucher werden sich am Samstag und Sonntag auf den Weg zu den Freckenhorster Werkstätten am Bußmannsweg gemacht haben.

Auch wenn die Freckenhorster Werkstätten längst ein moderner Dienstleister, beispielsweise für die Industrie, geworden sind, ist der traditionelle Adventsbasar immer noch eine Möglichkeit, die an den verschiedenen Standorten durch die Beschäftigten hergestellte Waren anzubieten. Damit sei man ein Stück weit unabhängig von der Industrie, betont Henner Lammers , Zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit bei den Werkstätten, im WN-Gespräch.

Adventsbasar der Freckenhorster Werkstätten 2019 1/13 Foto: Andreas Engbert

Foto: Andreas Engbert

Foto: Andreas Engbert

Foto: Andreas Engbert

Foto: Andreas Engbert

Foto: Andreas Engbert

Foto: Andreas Engbert

Foto: Andreas Engbert

Foto: Andreas Engbert

Foto: Andreas Engbert

Foto: Andreas Engbert

Foto: Andreas Engbert

Foto: Andreas Engbert

Zudem sei der Basar auch immer Antrieb, in den Gruppen kreativ Neues zu entwickeln. Eine der Neuerungen: Taschen aus Folie, die einst Wegweiser oder Werbung für Veranstaltungen der Werkstätten gewesen sind. „Wir versuchen natürlich auch, nachhaltiger zu werden“, betont Lammers. Und so gab es das gebratene Bio-Ei, das wie auch die angebotenen Bratkartoffeln natürlich aus der Produktion des zu den Werkstätten gehörenden Hof Lohmann stammte, in einer Waffelschale, die gleich mitgegessen werden konnte.

Ausschließlich die eigenen Produkte zu verkaufen, das reicht bei der Größe des Adventsbasares aber natürlich nicht aus. Zahlreiche Kunsthandwerker hatten ihre Stände aufgebaut und präsentierten ihre Waren und Produkte in und zwischen den Hallen.

Bei Kaffee und Kuchen ließen sich die Besucher von einem abwechslungsreichen Programm auf der Bühne unterhalten. Vor allem für Kinder hatte der Basar wieder viele Angebote, so das Gestalten eines Frühstückbrettchens oder einer Tasse oder das Basteln kleiner Weihnachtsbäume zu bieten. Eine große Miniaturwelt mit viel Liebe zum Detail hatten die Modelleisenbahnfreunde Beckum in der Sporthalle aufgebaut.

Mit dem Warendorf-Monopoly warb der Förderverein der Einrichtung um neue Mitglieder. Zeitgleich bot der Verein individuell bestickte Handtücher zum Verkauf an. Der Eltern- und Werkstattbeirat versorgte die Besucher mit heißem Glühwein und frischgebackenen Waffeln.

Informationen wurden den Besuchern natürlich auch geboten, etwa von der Initiative „Blickpunkt Auge“, die Erblindeten oder Menschen mit Sehbeeinträchtigung eine umfassende Beratung bietet.