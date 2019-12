Das ist Entwicklungshilfe im besten Sinn. Die Praktikanten aus Uganda arbeiten auf Höfen im Kreis Warendorf, um zu gucken, welche Technologie, die sie hier kennenlernen, auch in der Heimat einsatzfähig ist. Ziel des Austausches ist, dass die Praktikanten andere junge Menschen in Uganda qualifizieren, damit sich die Lebensperspektive in Afrika verbessert. Eine großartige Initiative. Richtig gut wäre, wenn bald auch junge Landwirte aus dem Kreis Richtung Uganda aufbrechen. Das Projekt soll ja keine Einbahnstraße sein.

Von Beate Kopmann