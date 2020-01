435 reine E-Autos und 251 Plug-In-Hybrid-Autos, die zusätzlich noch einen Verbrennungsmotor haben, waren zugelassen – ein Anstieg um 180 bzw. 16 Fahrzeuge.

Bei den Fahrzeugmarken belegt VW weiter den Spitzenplatz mit 41 599 Autos (plus 296) vor Mercedes (24 506; plus 555), Opel (17 389), Ford (15 614) und BMW (13 809. Zu den „Exoten“ gehören 799 Fahrzeuge der Marke Porsche, 128 Jaguar, 35 Tesla, 17 Maserati, 16 Lotus, 15 Ferrari, neun Aston Martin, fünf Rolls Royce, drei McLaren und zwei Lamborghini . Oldtimer hingegen sind keine Seltenheit im Kreis. Um 200 Exemplare stieg der Bestand auf 2 359 Fahrzeuge an. Die Autofahrer im Kreis blieben auch 2019 ihren Lieblingsfarben treu. Die häufigsten sind Grau/Silber, Schwarz, Weiß und Blau.

Das BE-Kennzeichen des ehemaligen Kreises Beckum, das am 1. Mai 2014 wiedereingeführt wurde, erfreut sich weiter großer Beliebtheit: 46 290 Fahrzeuge waren damit zugelassen, 6 903 mehr als Ende 2018.

Für viele Fahrzeughalter im Kreis Warendorf spielt die Buchstaben-Zahlen-Kombination auf dem Kennzeichen offensichtlich eine wichtige Rolle. Wunschkennzeichen wurden 2019 insgesamt 38 609 Mal gewählt – bei Neuzulassungen, aber vor allem auch bei einem Halterwechsel. Wunschkennzeichen können bequem online reserviert werden. Ebenfalls auf der Kreis-Homepage können Termine für Zulassungen vereinbart werden.