Gartenlust statt Gartenfrust

Wie gestalte ich meinen Garten pflegeleicht? Was muss ich mit Aussicht auf klimatische Veränderungen beim Gärtnern beachten? Wo gedeiht welche Pflanze gut? So lauten Fragen, die sich Gartenfreunde häufig stellen. Der Kreisverband der Warendorfer Landfrauen hatte das zum Anlass genommen, die Gartenbuchautorin Tanja Minardo zu einem Vortrag einzuladen, der mit hilfreichen Antworten und einfachen Tipps punkten sollte.

In der Gaststätte „Waldmutter“ wurde der Saal schnell bis auf den letzten Platz besetzt. Das Interesse am Vortrag „Schöner Garten – schnell gemacht“ war groß. „Der Garten darf nicht zur Last im Leben einer Landfrau werden – im Gegenteil“ befand Beate Heimann, die die Damen im Namen des Kreisverbands der Landfrauen begrüßte. „Ein schön gestalteter Garten muss ja nicht zwangsläufig einhergehen mit: Ich lass den Kopf unten und suche stundenlang Unkraut“, befand die Landfrau und ergänzte: „Auch der Klimawandel regt zum Umdenken an – welche Stauden oder Jahresblüher eignen sich in Zeiten von andauernder Hochtemperatur?“ Bei Kaffee und Kuchen gab Landschaftsarchitektin und Gartenbuchautorin Tanja Minardo gerne Auskunft und referierte informativ und unterhaltsam. Dabei erfuhren die Zuhörerinnen viel über Gestaltungsmöglichkeiten, mit denen der heimische Garten auch mit wenig Arbeit zum Genussort werden kann, „ohne Beton einfach grün anzustreichen“. Tipps wie: „Weniger ist mehr“, oder „verabschieden Sie sich vom englischen Rasen und arrangieren Sie sich mit Moos und Kräutern“, wurden von den Landfrauen gerne entgegengenommen. Auch der Rat: „Einfach mal dem Rasenroboter aus dem Lehnstuhl bei der Arbeit zuschauen – das entspannt“, stieß auf Gegenliebe. Viele Anregungen und Ideen nahmen die Zuhörerinnen mit, um vielleicht schon bald ihren Traum vom pflegeleichten Garten zu realisieren.