Die Eltern zweier Kinder aus Beckum klagten vor dem Verwaltungsgericht in Münster wegen der Elternbeiträge für die Betreuung in der Offenen Ganztagsschule. Ein Kind geht in Beckum zur Schule. Aufgrund eines Handicaps besucht das zweite Kind eine Schule in Sendenhorst. Im Schuljahr 2018 / 2019 mussten die Eltern monatlich für die Betreuung in Beckum 136 Euro und für die Betreuung in Sendenhorst zusätzlich rund 150 Euro bezahlen.

Gingen beide Kinder in Beckum zur Schule, würden sie gemäß der geltenden lokalen Rechtslage in Beckum nur etwa 45 Euro für das zweite Kind zahlen. Dritte und weitere Kinder sind durch die kommunale Satzung gänzlich von der Zahlung von Elternbeiträgen in Beckum befreit.

Der „Mengenrabatt“, wie der Verwaltungsrichter sich ausdrückte, beruht nicht auf einem Gesetz, sondern „lediglich“ auf der Satzung der Stadt Beckum. Er führte ein Urteil des OVG Bielefeld an, aus dem deutlich würde, dass ohne gesetzliche Grundlage durch Bund oder Land ein solcher „Mengenrabatt“ eine freiwillige Leistung der Kommune sei. Eltern mit Kindern auf Schulen in anderen Gemeinden könnten keinen Anspruch auf diese Leistungen erheben.

Der Anwalt der Eltern erklärte die Klage für in der Hauptsache erledigt.