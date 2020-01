Die Stimmbezirke müssen zur Kommunalwahl am 13. September neu zugeschnitten werden. Das hatte das NRW-Verfassungsgericht entschieden. Dabei haben die Städte und Gemeinden bis zum 29. Februar Zeit, dies zu tun, der Kreis bis Ende März. „Das Gericht hat den Grundsatz der Gleichheit der Stimmen neu bewertet. Deswegen müssen die Wahlkreise, in denen Direktkandidaten gewählt werden, in etwa die gleiche Größe haben“, erläutert Kreiswahlleiter Dr. Stefan Funke . Hintergrund sei, dass die Direktkandidaten möglichst gleich viele Kandidaten hinter sich wissen.

Demnächst soll ein Stimmbezirk nicht mehr als 2500 Einwohner umfassen. (Gezählt werden Deutsche und EU-Bürger). „Bislang war es möglich, von dieser Durchschnittszahl um bis zu 25 Prozent abzuweichen“, sagt Funke“. Nun habe das Gericht aber festgelegt, diesen Wert auf 15 Prozent zu senken.

„ Wadersloh zum Beispiel wird wahrscheinlich Stimmbezirke an Beckum oder Oelde abgegeben werden müssen. Wadersloh zum Beispiel wird wahrscheinlich Stimmbezirke an Beckum oder Oelde abgegeben werden müssen. “ Dr. Stefan Funke

„Im Kreis Warendorf wird es sicherlich zu Veränderungen kommen. Wadersloh beispielsweise ist eine sehr große Einheit und liegt deutlich über 15 Prozent. Da werden wahrscheinlich Stimmbezirke an Beckum oder Oelde abgegeben werden müssen.“

Neue Zuschnitte bei der Einteilung der Stimmbezirke habe es bereits bei der Kommunalwahl 2014 gegeben, erinnert Funke. Damals seien zum Beispiel Bezirke von Beelen mit Sassenberg zusammengelegt worden oder auch Ahlen mit Drensteinfurt und Sendenhorst.

„In Ausnahmefällen können die Bezirke zwar mehr als 15 Prozent vom Durchschnittswert abweichen. Aber dafür muss es dann eine verfassungskonforme Begründung geben. Die Hürden dafür sind sehr hoch.“ Dass es deshalb zu neuen „Ortsverbindungen“ komme, sei daher wahrscheinlich. Über den neuen Zuschnitt der Wahlkreise für die Kommunalwahl entscheidet der Kreiswahlausschuss am 17. März.

Abgesehen vom Zuschnitt der Wahlkreise hat das Verfassungsgericht auch eine andere wichtige Änderung beschlossen: Nach der Klage von SPD und Grünen hat es die Stichwahl bei den Bürgermeistern wieder eingeführt. Diese wird dann notwendig, wenn keiner der Kandidaten im ersten Wahlgang die absolute Mehrheit erreicht.