Im Team große Erfolge gefeiert

Es gibt Momente im Leben, da passt einfach alles zusammen. Man ist zur richtigen Zeit am richtigen Ort und trifft die richtigen Menschen, die es möglich machen, ein Lebenswerk auf die Beine zu stellen. So einen Moment erlebte Dr. Gerd Ganser im Jahr 1989, als er dem hartnäckigen Werben von Professor Reinhard Fricke nachgab und sich entschloss, am St.-Josef-Stift in Sendenhorst eine Kinder- und Jugendrheumatologie aufzubauen. Dem Everswinkeler, Gründungschefarzt dieser Klinik im Rheumatologischen Kompetenzzentrum Nordwestdeutschland, ist im Rückblick – nach seiner Pensionierung – klar, dass er auf Menschen getroffen ist, die mit ihm das Gefühl für eine Idee und das Menschenbild teilten.

Vor 30 Jahren gab es nur wenige Spezialisten für diese Erkrankung, zum Beispiel in einer kinderrheumatologischen Fachklinik in Garmisch-Partenkirchen. Schon früh pflegte Ganser von der Uni aus enge Kontakte nach Garmisch. Vor allem habe er dort viel Wissen über eine umfassende Therapie und die Zusammenhänge von Immunsystem und Rheuma erworben. Er habe aber auch erkannt, wo die Grenzen der Uni-Kliniken bei der Behandlung dieser Krankheit lagen – nämlich dort, wo eine Betreuung über die Kernerkrankung hinaus vonnöten ist. „Wenn ein Kind krank ist, betrifft das immer die ganze Familie“, beschreibt er seine Grundgedanken. Mit einem multidisziplinären Team wollte er eine umfassende Betreuung anbieten. „Es geht dabei nicht nur um Medikamente. Es geht auch um Physiotherapie, Ergotherapie, Mobilisierung und Hilfsmittelversorgung.“

Hinzu komme die wichtige psychologische Betreuung von Kindern und Familien und die Beschulung während des Krankenhausaufenthalts. In Sendenhorst boten sich dem Everswinkeler viele Möglichkeiten: Da gab es die Rheumatologie um Prof. Reinhard Fricke und die Rheumaorthopädie um Prof. Rolf Miehlke; als dritte Säule des Kompetenzzentrums im St.-Josef-Stift kam die Kinder- und Jugendrheumatologie hinzu.

Von Anfang an gehörte die psychologische Betreuung der Kinder und ihrer Familien zu den Kernaufgaben. Die Belastung der Familien und der Geschwisterkinder, Angebote zur Patientenschulung und zum Umgang mit der Krankheit standen im Vordergrund. Bereits 1990 gründete sich der Elternverein, der inzwischen eine sehr wichtige Rolle spielt und zur Lebensqualität und Krankheitsbewältigung in den Familie beiträgt. So wuchs das Team der Kinder- und Jugendrheumatologie stetig. Ärzte, Psychologen, Pflegende, Physio- und Ergotherapeuten, orthopädische Werkstatt, Erzieherinnen, Krankenhausschule und der Elternverein, der 30 Jahre später ein Bundesverband ist: „Ohne dieses Team wäre es nicht möglich gewesen, so erfolgreich für die erkrankten Kinder und Heranwachsenden zu arbeiten.“

Ganser war es von Beginn an sehr wichtig, auch die heranwachsenden Patienten mit ins Boot zu holen und ins Erwachsenenalter zu begleiten, eine gute Teilhabe, Berufsausbildung und Selbstverantwortung zu erreichen.

Die Kinder- und Jugendrheumatologie sei aus den Kinderschuhen herausgewachsen. Es gebe mehr Wissen und zahlreiche Behandlungsmöglichkeiten vom Basismedikament Methotrexat (MTX) über Injektionen von Cortison direkt in alle akut entzündeten Gelenke bis zu der seit mehr als 15 Jahren zur Verfügung stehenden Gruppe der Biologika. „Das komplette Behandlungspaket von der Kältekammer bis zur Schulung der Patienten und Eltern durch das Team ist unser besonderes Markenzeichen. Heute ist unser Ziel, dass die Erkrankung vollständig zur Ruhe kommt – mit uneingeschränkter Lebensqualität für die jungen Patienten.“ Mit Beginn dieses Jahres hat Dr. Gerd Ganser die Klinik-Leitung nach 30 Jahren an seinen Nachfolger Privat-Dozent Dr. Daniel Windschall abgegeben.