Jeder passt in eine Familie

„Wie gut das Netzwerk einer Familie ist, sieht man von außen nicht“, macht Esther Luppe vom Projekt „Patenzeit“ auf ein Problem aufmerksam, das durch den gesellschaftlichen Wandel viele junge Familien betrifft. Wenn beide Eltern berufstätig sind, Großeltern nicht in der Nähe wohnen und Nachbarn fehlen, die bei Engpässen einspringen, kann auch in unauffälligen Familien aus Belastung leicht Überlastung werden.

Das Projekt „Patenzeit“, das der Sozialdienst katholischer Frauen (SkF) vor zehn Jahren für den Kreis Warendorf ins Leben gerufen hat, will mit so genannten Familienpaten, die Familien ehrenamtlich Zeit schenken, problematischen Belastungen vorbeugen. Im Februar beginnt ein neuer Basiskurs, der Interessierten die nötigen Grundkenntnisse vermittelt.

Seit Januar ist das hauptamtliche Koordinationsteam der Patenzeit auf mittlerweile drei Köpfe angewachsen. Die Frauen bemühen sich um eine passgenaue Vermittlung zwischen Paten und Familien und stehen auch später mit Rat und Tat bereit, falls es Probleme gibt. „Wir lernen in Gesprächen beide Seiten gut kennen und begleiten den Erstkontakt“, erklärt Luppe. Wie die Patenschaft dann konkret gestaltet wird, bleibt Familien und Paten individuell überlassen.

„Familienpaten sind Menschen, die Familien Zeit schenken wollen“, rückt Luppe das Amt weit ab von dem eines Babysitters. „Es sind Menschen, die mit ihren Erfahrungen, Herzblut und einer eigenen Haltung an die Sache herangehen und einfach Spaß am Umgang mit Familien und Kindern haben.“ Durch das Projekt „Patenzeit“ können sie unter anderem von kostenfreier Weiterbildung und Versicherungsschutz profitieren. Viermal im Jahr treffen sich die Paten im Rahmen des Projekts zum Austausch.

Oft entsteht der Gedanke, Pate zu werden, in der Übergangszeit zum Ruhestand, aber auch eine Studentin war schon dabei. Das Spek­trum beruflicher Tätigkeiten reicht vom Techniker bis zum Künstler und gerade in jüngster Zeit seien auch die Männer unter den Paten vermehrt im Kommen, beobachtet Luppe. Zielgruppe des Angebotes sind Familien, in denen mindestens ein Kind unter sechs Jahren lebt.

„Eine Sache, die mich an den Patenschaften immer wieder fasziniert ist, wie gut es gelingt, dass sich Familien und Paten mit ihrem unterschiedlichen Lebenshintergrund und den unterschiedlichen Erfahrungen gegenseitig bereichern“, staunt Sylvia Rüschenschmidt. Tatsächlich sei der Kreis an Paten – insgesamt 115 wurden in den vergangenen zehn Jahren ausgebildet, drei sind von Anfang an dabei geblieben – ganz bunt und vielfältig, bestätigt Luppe „Jeder passt in irgendeine Familie hinein“, schmunzelt sie.

Die Ausbildung der Paten ist im Verlauf der zehn Jahre flexibler geworden. Gab es bis 2016 noch einen einzigen mehrwöchigen Qualifizierungskurs pro Jahr, bereiten sich angehende Paten inzwischen in Modulen auf ihre Tätigkeit vor. Die verbindliche zweitägige Basisschulung hat die „Patenzeit“ inzwischen zweimal im Jahr im Programm.

Ein Erste-Hilfe-Kursus und eine Schulung zum Thema Prävention von sexualisierter Gewalt sind ebenfalls Pflicht. Weitere Veranstaltungen können je nach Vorkenntnissen und Patenfamilie individuell hinzugewählt werden. Der nächste Basiskurs findet am Freitag, 7. Februar, von 16.30 bis 19.30 Uhr, und am Samstag 8. Februar, von 9.30 bis 16 Uhr im Haus der Familie in Warendorf statt.