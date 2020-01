Der Kreis Warendorf hat seinen Fuhrpark zur Geschwindigkeitsüberwachung erweitert: Ab sofort wird eine halbstationäre Anlage eingesetzt, die sogenannte SemiStation. Sie verbindet die Vorteile einer stationären Anlage, die 24 Stunden am Tag in Betrieb ist, mit denen einer mobilen Anlage. „Die Station ist sehr flexibel einsetzbar. So können wir leichter auf Hinweise von Bürgern reagieren, die uns Gefahrenpunkte melden “, erläuterte Landrat Dr. Olaf Gericke.

Bei der neuen Station handelt es sich um eine in einem absenkbaren Fahrzeuganhänger untergebrachte Lasermessanlage, die bis zu 14 Tage am Stück autonom an einem Standort eingesetzt werden kann.

„Zu hohe Geschwindigkeit ist immer noch eine der Hauptunfallursachen. Um Unfälle zu vermeiden, sind Kontrollen unumgänglich“, ergänzt Polizeidirektorin Andrea Mersch-Schneider.

An der Ladbergener Straße (L 811) in Ostbevern-Brock wurde die neue Anlage jetzt in Betrieb genommen. „Ihre Vorzüge sind, dass sie an verschiedenen Standorten eingesetzt und unauffällig am Straßenrand abgestellt werden kann“, erklärte Petra Schreier, Ordnungsdezernentin des Kreises. Zudem ist für den Betrieb vor Ort in der meisten Zeit kein Personal erforderlich.

Von der SemiStation können die Messergebnisse per Datenfernübertragung ins Kreishaus überspielt werden. Sie eignet sich besonders für Messungen an Unfallhäufungsstellen.