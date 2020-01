Neue Entwicklungen antizipiert und kreativ agiert

Begrüßt wurden die Gäste musikalisch von der Lehrerband „Fineliners“. Landrat Dr. Olaf Gericke bescheinigte Wekeiser ein sehr erfolgreiches Berufsleben, das jetzt ende. In seiner mehr als 18-jährigen Tätigkeit als Schulleiter habe Wekeiser vieles auf den Weg gebracht. „Sie waren immer aktiv und kreativ“, sagte der Landrat und erinnerte schlagwortartig an die Einrichtung des Selbstlernzentrums, des Café Pause oder des Hochschulkompetenzzentrums, mit denen das Berufskolleg immer am Puls der Zeit gewesen sei. Zugleich sei er immer ein zäher und geschickter Verhandler gewesen, um das Beste für seine Schule zu erreichen. Als Anerkennung – auf ein Abschiedsgeschenk hatte Wekeiser zu Gunsten des Vereins „Frauen helfen Frauen“ verzichtet – überreichte er eine Hainbuche.

Als zuständiger Leitender Schulfachlicher Dezernent bei der Bezirksregierung erinnerte Frank Wolter an zahlreiche gemeinsam erarbeitete Lehr- und Lernprojekte, die Wekeiser schon vor der Übernahme der Schulleiterfunktion 2002 angegangen sei. Aber auch danach sei er stets an der Verbesserung von Unterrichtsinhalten und ihrer Vermittlung sowie an der Erweiterung des Fächerkanons interessiert gewesen. Er – Wolter – wisse es sehr zu schätzen, dass die Beckumer die meisten Flüchtlinge im Regierung aufgenommen hätten. Wolter sorgte sich vor allem über die heute übliche Art der Kommunikation, die immer mehr verrohe.

Sein Warendorfer Kollege Udo Lakemper zeigte nicht nur seine Bewunderung für die Sicherheit des Autofahrers Wekeiser, sondern auch für den Tischtennisspieler. Die Schnelligkeit, mit der der Ball gespielt werde, übersteige nach Auffassung der Neurologen die menschliche Reaktionsfähigkeit. Aber Wekeiser verfüge über das Vermögen zu antizipieren. Diese Fähigkeit habe ihn als Direktor ausgezeichnet, indem er schulische und gesellschaftliche Entwicklungen geahnt habe. Besonders imponiert habe ihm die große Empathie, mit der Wekeiser allen im Alltag allen begegnet sei. Dabei habe er seine Fürsorge vor allem denjenigen entgegengebracht, die seiner Hilfe bedurft hätten. Zuvor hatte Martin Groneck, Vize-Chef, der durch das Programm führte, herausgestellt, dass Wekeiser auch als Schulleiter unterrichtet habe. Es sei ihm hoch anzurechnen, dass er sich besonders um die Schüler der Berufsvorbereitung und die internationalen Klassen gekümmert habe. Auch die SV bescheinigte ihm, stets für sie da gewesen zu sein.

Nur mit Worten wollten die Kollegen ihren Schulleiter allerdings nicht ziehen lassen, damit ihm der Abschied von „seiner Schule“ nicht ganz so schwer fiel. Deshalb musste sich der 65-Jährige kleinen interaktiven Prüfungen stellen, wobei es darum ging, Fotos von Aktionen, Exkursionen, Fortbildungen oder Reisen richtig zu zuordnen, die er bravourös bestand.