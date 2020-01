Kita-Plätze werden dringend gebraucht. Das Kreisjugendamt hat in den letzten fünf Jahren knapp 1500 zusätzliche Plätze geschaffen. 35 Millionen Euro sind seit 2008 in den Bau und die Erweiterung von Kitas geflossen. Und allein im vergangenen Jahr fielen 48 Millionen Euro Betriebskosten an.