Das kann für die Kommunen teuer werden: Durch eine Gesetzesänderung erhalten mehr Menschen Unterhaltsvorschuss. Dieses Geld kommt minderjährigen Kindern zugute, wenn Vater oder Mutter für den Lebensunterhalt nicht aufkommen können – oder sich aus dem Staub gemacht haben. Aber von der Rückholquote (der Staat versucht, sich das Geld erstatten zu lassen) sollen demnächst nur noch das Land und der Bund profitieren.

Die Neuregelung hatte den Anteil der Kommunen am Unterhaltsvorschuss von 53,3 auf 30 Prozent gesenkt (Landesanteil statt 13,3 jetzt 30 Prozent, Bundesanteil statt 33,3 jetzt 40 Prozent), andererseits den Anspruch aber ausgeweitet. Den Vorschuss erhalten nämlich nicht nur Kinder bis zum zwölften, sondern bis zum 18. Lebensjahr. Außerdem hat das Land die Aufgabe von den Kommunen übernommen, den Unterhaltsvorschuss bei den säumigen Elternteilen (es sind meistens Väter) wieder einzutreiben. Für die Altfälle sind aber nach wie vor die Kommunen zuständig.

Die Bürgermeister des Kreises Warendorf appellieren jetzt an die Landesregierung, das Gesetz so zu ändern, dass die Kommunen nicht komplett leer ausgehen. Allein die Stadt Beckum hat im vergangenen Jahr fast eine Million Euro von „säumigen Vätern“ zurückgeholt, wie Bürgermeister Dr. Karl-Uwe Strothmann , Sprecher der Bürgermeister im Kreis Warendorf, berichtet. Die Summe, die man sich zurückgeholt habe, sei bislang zur Hälfte an die Kommunen geflossen, so Strothmann. Das neue Gesetz sehe aber vor, dass diese Gelder zu 40 Prozent an den Bund gehen, zu 30 Prozent an das Land und zu 30 Prozent an die Kommunen. „Das gilt allerdings nur für den Altbestand. Bei den neuen Fällen gehen die Kommunen komplett leer aus.“

Allein beim Jugendamt des Kreises Warendorf waren es beispielsweise im Jahr 2012 mehr als sieben Millionen Euro, die über die sogenannte Rückholquote wieder in die Kasse flossen. Diese Summen seien keine Peanuts. Alle Bürgermeister im Kreis Warendorf sind sich daher einig, dass die Kommunen auf diese Gelder nicht verzichten können.